Rubio: La Casa Blanca planea otorgar TPS para venezolanos en EE UU

El senador Marco Rubio informó este martes que la Casa Blanca planea proporcionar un estatus temporal y permiso de trabajo para los venezolanos.

Tras una reunión en la Casa Blanca sobre el TPS para los ciudadanos de Venezuela, Rubio destacó que el gobierno estadounidense quiere obtener un resultado positivo para las personas.

“Acabo de terminar otra charla con la Casa Blanca sobre el TPS de Venezuela. Están buscando activamente una forma de proporcionar administrativamente un estatus temporal y un permiso de trabajo para los venezolanos en EE UU. Progresando y tengo la esperanza (con los dedos cruzados) de que podamos obtener un resultado positivo”, escribió Rubio en Twitter.

Legisladores republicanos y funcionarios de la Casa Blanca son renuentes a extender el TPS a los inmigrantes de Venezuela, y al mismo tiempo quieren ponerle fin a los beneficios concedidos a los ciudadanos de otros países.

En el bando republicano, los senadores Rubio y Rick Scott y el representante Mario Díaz Balart están a favor de dar a los venezolanos ese beneficio, que les permitiría residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por el tiempo que dure la medida.

Just finished yet another talk with White House on #VenezuelaTPS. They are actively looking for a way to administratively provide temporary status & work permit for Venezuelans in the U.S..



Making progress & I am hopeful (is fingers crossed) that we can get a positive outcome.