Rubio: Se acerca el día en el que Cabello y El Aissami serán extraditados

Marco Rubio, senador republicano por Florida, dijo que se acerca el día en el que el constituyentista Diosdado Cabello y el vicepresidente Tareck El Aissami, a quienes calificó como “los jefes de la droga”, serán extraditados a los Estados Unidos por funcionarios de la Administración para el Control de Drogas​ de Estados Unidos.

“Se acerca el día en que Venezuela verá a Maduro fuera del poder, las elecciones libres y justas, la restauración de la Asamblea Nacional y los jefes de las drogas Diosdado Cabello y Tareck El Aissami extraditados a EE UU”, escribió Rubio en Twitter este viernes en la noche.

El estadounidense también aseguró que el presidente Donald Trump está comprometido con que Venezuela sea libre, por lo que la presión sobre el país solo se detendrá cuando se restablezca el orden democrático.

“Como dije hace solo dos semanas, si Maduro pensaba que la presión iba a aliviarse, estaba muy equivocado (…) Manténgase en sintonía, hay más por venir”, agregó.

The day is coming when #Venezuela will see Maduro out of power, free & fair elections, the restoration of the National Assembly, & drug kingpins @dcabellor & @tarekpsuv extradited to the U.S. on an airplane accompanied by guys wearing DEA windbreakers