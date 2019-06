Rubio: Acceso a redes sociales será cortado pronto por Maduro

El senador estadounidense Marco Rubio advirtió este miércoles que Nicolás Maduro suspenderá el acceso a redes sociales a la oposición venezolana, merced al apoyo que presta China a las empresas de tecnología estatal del país.

“Muy pronto el acceso a las redes sociales de la oposición será cortado por el régimen de Nicolás Maduro, gracias a la ayuda que reciben de las empresas tecnológicas estatales de China”, dijo Rubio en Twitter.

Y agregó:

“Esperen que cuentas falsas, que difunden información falsa, reclamen que Estados Unidos está bloqueando las cuentas de las redes sociales de la oposición”.

Organizaciones como Netblocks y VeSinFiltro, que monitorean el acceso a Internet en Venezuela, han denunciado en reiteradas ocasiones censura en las redes sociales que coinciden con situaciones tensas y con discursos del presidente interino, Juan Guaidó.

Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, ha asegurado que los acuerdos de cooperación tecnologica entre Venezuela y China solo facilitan la represión en el pais. "China no ayuda al pueblo venezolano, solo a sí misma. Aunque Maduro diga que está invirtiendo en 4G con Huawei para mejorar las telecomunicaciones para todos, el acuerdo facilita su control y represión", advirtió.

La empresa de tecnología China Huawei ha sido acusada de espionaje a través de su infraestructura para obterner acceso a secretos industriales, datos de usuarios e información confidencial que serían divulgadas al gobierno chino.

Estados Unidos prohibió oficialmente el uso de equipos de redes de fabricantes chinos como Huawei Technologies Co. y ZTE Corp., al señalar que representan un riesgo de seguridad.

