Rick Scott: “Putin es cómplice del genocidio de Maduro”

Este jueves Rick Scott, senador del estado Florida en Estados Unidos, aseguró que Rusia apoya al régimen de Nicolás Maduro mientras extrae recursos naturales del país.

Scott señaló a través de su cuenta en twitter que Rusia proporciona recursos militares a Maduro como intercambio.

El gobernador de Florida manifestó que la crisis en Venezuela es una amenaza para Estados Unidos y sus países aliados en América Latina.

“Todas las opciones, incluido el uso de activos militares estadounidenses, deben permanecer sobre la mesa. Las sanciones son parte de esta estrategia y debemos continuar en ese camino, pero si las sanciones por sí solas no logran nuestros objetivos, debemos estar listos y dispuestos a hacer lo necesario”, expresó Scott.

También indicó que "Vladimir Putin es cómplice del genocidio de Maduro".

The crisis in Venezuela is a crisis in America.



It’s a crisis that threatens the safety and security of our allies in Latin America and of the United States of America. — Rick Scott (@SenRickScott) 20 de junio de 2019

Russia is propping up Maduro while draining the natural resources of #Venezuela. These resources are the lifeblood of what used to be a vibrant economy.



And it’s not just economic. Russia has provided military support. — Rick Scott (@SenRickScott) 20 de junio de 2019

All options, including the use of American military assets, MUST remain on the table.



Sanctions are a part of this strategy and we must continue on that path. But if sanctions alone don’t achieve our goals, we must be ready & willing to do what is necessary to get the job done. — Rick Scott (@SenRickScott) 20 de junio de 2019

Russia must take heed: the United States is committed to protecting our national security and preserving the freedoms and democratic government that the people of Venezuela deserve.



We will remember who is with us, and we will remember who is not. — Rick Scott (@SenRickScott) 20 de junio de 2019

The United States stands with the patriots of Venezuela fighting to defend their lives, their liberty, and their sacred honor. — Rick Scott (@SenRickScott) 20 de junio de 2019