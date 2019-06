Rick Scott se pronunció sobre aterrizaje de avión militar ruso en Venezuela

El senador de Florida, Rick Scott, calificó de "desafortunado movimiento" el de Rusia al traer este viernes a un avión de la fuerza aérea a Venezuela.

"Rusia debe prestar atención a nuestras advertencias", sugirió Scott por medio de su cuenta en Twitter.

La noticia del aterrizaje del avión ruso se dio a conocer por la agencia de noticias Reuters. Poco después, Scott publicó su reacción al respecto.

"Nuestras sanciones están diseñadas para infligir el máximo dolor al régimen de Maduro, que ya estaba ocultando alimentos, agua, electricidad y medicamentos al pueblo venezolano", aseguró Scott.

El senador instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que ponga más atención sobre la situación de Venezuela y menos tiempo dando conferencias en Estados Unidos.

En marzo, dos aviones rusos llegaron al país con aproximadamente 100 soldados, lo que causó una reacción inmediata por parte del gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Our sanctions are designed to inflict maximum pain on the Maduro regime, which was already withholding food, water, electricity and medicine from the Venezuelan people. @UNHumanRights should spend more time holding Maduro accountable and less time lecturing the US. https://t.co/Bgw6d0xGaM