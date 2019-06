Rick Scott: Maduro debió haber usado Noruega para negociar salida pacífica

El senador estadounidense Rick Scott lamentó este viernes que la mediación de Noruega en el conflicto venezolano no haya dado frutos.

“Maduro debió haber usado esta oportunidad para negociar una salida pacífica. En cambio, él escogió continuar lastimando a los venezolanos mientras lucha por permanecer en el poder”, dijo en Twitter.

El despacho del presidente encargado Juan Guaidó informó el miércoles que no hubo acuerdos con la delegación de Nicolás Maduro, luego de los encuentros en Oslo durante la última semana.

Noruega auspició una mediación entre delegaciones de Guaidó y Maduro como una forma de buscar resolución a la crisis política venezolana.

En representación de Maduro asistieron, Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza y Héctor Rodríguez. Por la oposición participaron el ex rector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz, el experto en comunicaciones Fernando Martínez Mottola y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González.

It’s a shame talks between @NicolasMaduro’s and Guaido’s representatives haven’t been successful so far.



Maduro should have used this opportunity to negotiate a peaceful exit. Instead, he’s chosen to continue hurting the people of #Venezuela as he fights to remain in power.