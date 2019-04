Rick Scott y John Bolton conversan sobre situación en Venezuela

El senador de Estados Unidos por el estado de Florida, Rick Scott, aseguró que mantuvo conversaciones este martes con el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, sobre la situación de Venezuela.

"Hablé con @AmbJohnBolton esta mañana. La situación en Venezuela cambia al minuto y la información no es de confiar, ya que el régimen ha bloqueado muchas de las redes sociales", escribió Scott en Twitter.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia.

Este martes en la madruga el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el lanzamiento de la Operación Libertad para conseguir “el cese definitivo de la usurpación” que considera que hace Nicolás Maduro de la Presidencia, mientras que desde el gobierno se denunció la puesta en marcha de “un golpe militar” en Venezuela.

Junto a Guaidó, se encuentra Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y quien fue liberado esta mañana de su arresto domiciliario. El presidente interino dijo más temprano que López fue puesto en libertad por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que cumplieron su orden luego de que les ofreció "amnistía y garantía de indultos".

