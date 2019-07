Ricardo Rosselló dimite como gobernador de Puerto Rico

Sumido en una crisis política y faltándole poco más de 17 meses para terminar el cuatrienio, Ricardo Rosselló renunció, al filo de la medianoche de este miércoles, de su cargo de gobernador de Puerto Rico.

Su dimisión será efectiva el viernes 2 de agosto, a las 5:00 pm.

De esta forma, Rosselló se convierte en el primer mandatario puertorriqueño que sale de La Fortaleza sin que medien elecciones generales. Las versiones sobre su inminente salida circulaban desde el martes en la noche.

Rosselló comunicó al país su dimisión a través de un mensaje grabado, que colgó este miércoles poco después de las 11:30 pm en la página de Facebook de La Fortaleza. El video se grabó anoche mismo, horas antes.

“A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure”, dijo.

Añadió que tomó la decisión de dimitir “luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración”.

Agregó que optó por renunciar el 2 de agosto para atender “asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada”.

“Culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien, en ese momento, corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio”, sostuvo.

La Constitución establece que, si el gobernador renuncia o es residenciado, el secretario de Estado lo sucederá por el resto del cuatrienio. Sin embargo, ese puesto está vacante por la renuncia de Luis R. Rivera Marín, por lo que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, es la próxima en línea y sería la gobernadora.

Luego del mensaje de Rosselló, Vázquez confirmó su disposición para ocupar el puesto.

“Llegado el día, cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables”, dijo en un comunicado.

Vázquez tildó la decisión de Rosselló Nevares como “la mejor que pudo tomar”.

La salida de Rosselló ocurrió en el duodécimo día consecutivo de protestas multisectoriales en su contra, después de que se publicaron las 889 páginas del polémico chat de Telegram entre él y 11 allegados. En dicha plataforma de mensajería, el grupo vertía comentarios homofóbicos, misóginos e insultantes, discutía asuntos de política pública y partidista, y daba instrucciones para manejar las estrategias del gobernador.

La indignación ciudadana que provocó la divulgación del chat se acentuó con los recientes arrestos por corrupción pública a manos del FBI. Dos de las arrestadas fueron la ex secretaria de Educación Julia Keleher y la ex directora de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila. Como parte de tres esquemas de corrupción, se habrían desviado más de 15 millones de dólares en fondos estatales y federales de salud y educación a empresas e individuos.

Las manifestaciones, incluida la Marcha del Pueblo del lunes pasado, a la que se calcula que asistieron más de 500.000 personas, debilitaron la administración de Rosselló y socavaron su liderazgo. Recibió múltiples presiones para que dimitiera, y los miembros del Partido Nuevo Progresista fueron dejándolo cada vez más solo.

El domingo pasado, en otro video grabado y publicado en las redes sociales, Rosselló informó que renunciaba a la presidencia del PNP y que no aspiraría a la reelección en 2020.

“Confío en que Puerto Rico continuará unido y hacia adelante, como siempre lo ha hecho. Espero que esta decisión sirva como un llamado a la reconciliación ciudadana, que tanto necesitamos para seguir adelante teniendo como norte el bienestar de Puerto Rico. Culmino mi mandato y lo más que deseo es la paz y el progreso para nuestro pueblo”, puntualizó Rosselló, en un mensaje de casi 14 minutos en el que repasó su gestión gubernamental.

Demoledor informe

Rosselló anunció su renuncia horas después de conocerse que el informe que comisionó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para determinar si existen las bases jurídicas para un juicio político en su contra, concluyó que se cometieron cinco delitos relacionados con el chat de Telegram.

Esa determinación sienta las bases para comenzar un proceso de residenciamento en la Legislatura.

La conclusión de los tres juristas convocados por Méndez fue unánime.

Del total de delitos, cuatro son de carácter grave, y uno menos grave que implica depravación, confirmó el licenciado Luis E. Rodríguez-Rivera, uno de los miembros del comité especial a cargo del análisis. Añadió que tres de los delitos son del Código Penal y dos, de la Ley de Ética Gubernamental.

Este jueves, como en días anteriores, los manifestantes llegaron temprano al Viejo San Juan. En las vallas anaranjadas que delinean el perímetro custodiado por agentes de la Policía frente a La Fortaleza, ciudadanos colocaron decenas de flores de diversos colores en honor a los muertos a causa del huracán María.

Rosselló deja La Fortaleza con su reputación lacerada. Su última conferencia de prensa fue el 16 de julio en La Fortaleza, y en ella contestó preguntas a medios locales e internacionales, por dos horas, y reiteró que no dejaría su cargo. Desde entonces, la mansión ejecutiva se había negado a ofrecer información sobre su paradero.

Este miércoles en la mañana, sin embargo, una fuente lo vio ejercitándose en el complejo Dorado Beach Resort acompañado de varias escoltas. Su padre y ex gobernador, Pedro Rosselló, tiene una vivienda en esa hospedería y complejo residencial, y las informaciones apuntan a que el saliente gobernador pernoctó allí todos estos días, lejos de las protestas frente a La Fortaleza, que no han cesado desde que el sábado 13 de julio se publicaron las 889 páginas del chat.

Todos los integrantes del chat eran hombres. Además de Rosselló y Miranda Marín, estaban los ex asesores en comunicaciones del gobernador Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; su ex asesor legal Alfonso Orona; el ex director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda; el saliente secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, el ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Ramón Rosario; el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado; el ex director de campaña del gobernador y ex representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal Elías Sánchez Sifonte; y el actual secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira.

Rosselló se juramentó el 2 de enero de 2017 como el undécimo gobernador de Puerto Rico. Tenía entonces 37 años, y era el segundo mandatario más joven en asumir el cargo. El fenecido Rafael Hernández Colón tenía 35 años cuando se juramentó, por primera vez, en 1972.