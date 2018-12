La revista Time eligió a cuatro periodistas como Personas del Año

La revista estadounidense Time eligió a un grupo de cuatro periodistas como La Persona del Año debido a que son representantes de una lucha más amplia realizada por muchos otros comunicadores en todo el mundo.

Edward Felsenthal, editor en jefe de Time, hizo el anuncio este martes en el programa "Today" de NBC. En ella reconoce a la persona o grupo de personas que más influyó en las noticias y el mundo "para bien o para mal" durante el año, reseñó VOA Noticias.

Las personas exaltadas son el periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, el Capital Gazette en Annapolis, Maryland, donde cinco personas fueron asesinadas a tiros en las oficinas del periódico en junio; la periodista filipina Maria Ressa, quien ha sido arrestada; y dos periodistas de Reuters detenidos en Myanmar durante casi un año, Wa Lone y Kyaw Soe Oo.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj