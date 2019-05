Reuters: Militares desertores en Colombia se arman para “liberar Venezuela”

Ex funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, que se encuentran refugiados en Colombia, aseguraron que están dispuestos a participar en una incursión armada al país para derrocar a Nicolás Maduro y "liberar a Venezuela".

El grupo, que supuestamente estaría integrado por 150 hombres, es comandado por el ex sargento del ejército Eddier Rodríguez.

Aseguraron que han tenido acceso a pistolas y que se encuentran en la búsqueda de financiación que les permita comprar más armas, explosivos, chalecos y alimentos con los cuales realizar el ataque, reseñó Reuters.

"Somos tropas dispuestas a dar nuestras vidas si es necesario, los 150 de nosotros", afirmó Rodríguez.

Con información de Reuters

"Everyone is ready to join the cause. The day I tell them we're going in, the operation is ready...They'll be here."



Eddier Rodriguez moved from Bogota to Cucuta a few months back and is attempting to organize an armed rebellion into Venezuela. Coming up on @WPLGLocal10 pic.twitter.com/k1XDUl4x9v — Cody Weddle (@coweddle) 28 de mayo de 2019

As a former member of Venezuela's army, he claims he could have 100 people ready to invade tomorrow. He envisions an operation taking over the Venezuelan border town of San Antonio and from there believes military bases around the country would start to fall. — Cody Weddle (@coweddle) 28 de mayo de 2019

So far neither Juan Guaido nor businessmen have answered his calls requesting arms. — Cody Weddle (@coweddle) 28 de mayo de 2019