Reuters: Canadá reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

Canadá reconoció la juramentación de Juan Guiadó como presidente interino de Venezuela luego de que se juramentara este miércoles en el municipio Chacao.

La agencia de noticias Reuters informó que un funcionario del gobierno canadiense reconoce a Guiadó como representante del Poder Ejecutivo del país.

También se conoció que Global Affairs Canada le confirmó a la cadena de noticias CBC News que Guaidó es el nuevo presidente interino venezolano ante la destitución de Nicolás Maduro.

Juan Guiadó se juramentó frente a los ciudadanos en la plaza Juan Pablo II de Chacao durante la convocatoria hecha por las Asamblea Nacional para manifestar en rechazo a Nicolás Maduro.

#Canada will recognize @jguaido , head of #Venezuela ’s opposition, as the country’s new president -Canadian government official

