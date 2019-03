Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos (EE UU), informó que el personal diplomático estadounidense que quedaba en Venezuela salió del país este miércoles.

“Seguimos firmes en nuestro apoyo al pueblo venezolano y Juan Guaidó. Esperamos volver a una Venezuela libre y democrática”, expresó en su cuenta de Twitter.

La salida del personal diplomático de Venezuela había sido reportada por el periodista Rafael Fuenmayor, quien aseguró que a las 10:40 am de este miercoles aterrizó un avion de la fuerza aérea de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Maiquetía, estado Vargas.

“Llegó al terminal auxiliar varios vehículos con placas diplomáticas de EE UU. Llevan personal y carga”, explicó Fuenmayor, quien señaló que que fuentes en el terminal aéreo le proporcionaron la información.

All remaining U.S. diplomats in #Venezuela have departed for the time being. We remain firm in our support for Venezuelan people and @jguaido and look forward to returning to a free & democratic Venezuela. #EstamosUnidosVE