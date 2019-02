EE UU respaldó la designación de la nueva directiva de Citgo

John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos, respaldó este jueves las decisiones de la Asamblea Nacional al nombrar nueva directiva de Citgo, empresa refinadora de petróleo venezolana en dicha nación.

"Estados Unidos celebra las decisiones tomadas por el presidente interino Juan Guaidó para proteger a los venezolanos. Maduro y sus colegas corruptos están siendo despojados de los recursos del país que han despilfarrado", aseveró Bolton mediante su Twitter.

Juan Guaidó, presidente interino del país y del Parlamento, aprobó este jueves el nombramiento de los nuevos dirigentes de la refinadora petrolera en el país estadounidense, siendo Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Padilla y Rick Esser encargados de la empresa.

El Tribunal Supremo de Justicia sentenció como nulas dichas acciones y prohibió la salida del territorio a quienes fueron designados, mientras que Tarek William Saab ordenó que sean investigados.

The United States is glad to see Interim President Juan Guaido take steps to protect Citgo assets for the people of Venezuela. Maduro and his corrupt cronies are being prevented from pilfering Venezuela’s resources. https://t.co/iv604a2tCg