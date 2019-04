República Checa enviará ayuda humanitaria a Venezuela

Tomáš Petříček, ministro de Relaciones Exteriores de República Checa, conversó el martes por teléfono con el presidente interino Juan Guaidó y le reiteró el respaldo de su paìs.

También confirmó la decisión de esa nación de proporcionar ayuda humanitaria a Venezuela, que padece una emergencia humanitaria compleja.

Señaló que esperan que se celebren elecciones libres en el país y que se retire la presencia militar rusa.

Guaidó agradeció los esfuerzos de la República Checa y su preocupación por la situación venezolana. Valoró asimismo el reconocimiento de Tamara Suju como representante especial de Venezuela en ese país.

República Checa forma parte de las más de 50 naciones que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

2/2 I hope that the Russian military advisers will be withdrawn and the free elections will be held. #Venezuela ��������