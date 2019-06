Renunció el jefe de Protección Fronteriza de Estados Unidos

John Sanders, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, anunció su renuncia luego de la polémica por las denuncias sobre el trato a los niños migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México, informaron este martes medios de comunicación estadounidenses.

Sanders publicó un mensaje a los empleados de su agencia y presentó este lunes su dimisión al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan.

El diario New York Times anunció la renuncia luego de que funcionarios de la oficina revelaran que más de 100 niños habían sido devueltos a una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas. Un grupo de abogados que visitaron el lugar afirmaron que los menores habían sido alojados durante semanas sin acceso a duchas y ropa limpia lo que provocó la reubicación de 250 infantes.

El comisionado encabeza la agencia desde abril, cuando el presidente Donald Trump reorganizó las oficinas de inmigración. Su renuncia será efectiva el 5 de julio.

Here’s a copy of the lengthy resignation email acting U.S. Customs and Border Protection Commissioner John Sanders just sent to personnel pic.twitter.com/099rRcnYlb