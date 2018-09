John Michaux, ecuatoriano que estaba de visita en Colombia, relató la historia de cómo unos venezolanos, que caminaban con rumbo a Ecuador, lo ayudaron luego de que su carro se accidentara cuando se devolvía a su país.

“El carro no quiso arrancar más, el arranque no le funcionó y estaba en una pendiente bastante pronunciada y no tenía nadie que pudiera ayudarme. En ese momento, aparece una persona junto a la ventana de mi auto: un chico joven, pero muy demacrado, totalmente sucio y con mucha cara de cansado” relató Michaux en un video publicado en Facebook.

Los venezolanos tuvieron la disposición de ayudar a Michaux, que se encontraba accidentado en medio de la carretera. A cambio, solicitaron que los llevara hasta Quito, su destino.

“Uno de los muchachos me dice: 'Disculpe señor, ¿podría ayudarnos? Soy de Venezuela, vengo con un primo y un amigo y hemos caminado durante seis días. Necesitamos llegar a Quito'. Yo lo miré, y no supe qué contestarle. Me habían dicho que tuviera cuidado con los venezolanos justamente”, relató el joven, que accedió a llevarlos.

Como el vehículo no encendía, los tres jóvenes decidieron empujar el carro para poder encenderlo. Michaux aceptó llevarlos.

“El carro encendió y les dije que se subieran, Quito me quedaba de paso, estaba a casi 400 kilómetros. A los 10 minutos que se subieron al auto los dos que iban atrás se durmieron y no se despertaron más hasta llegar a su destino”, comentó Michaux.

Michaux, entre lágrimas, dijo que decidió llevarlos porque observó la desesperación que tenían los tres jóvenes que salieron de Venezuela y considera que las historias acerca de la crisis que hay en el país son verdaderas.