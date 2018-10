Rafael Correa conocerá el 23 de octubre si va a juicio por secuestro

El próximo 23 de octubre se conocerá si la jueza nacional Daniella Camacho decide llevar a juicio al ex presidente de Ecuador Rafael Correa por los delitos de secuestro y asociación ilícita en el plagio de un ex legislador opositor en 2012.

De acuerdo con un boletín difundido por Fernando Balda, dirigente opositor que fue víctima del plagio, la jueza anunció para que el martes 23 de octubre a la 11:00 am realizará una audiencia en la que emitirá un dictamen sobre el llamamiento a juicio del ex presidente Correa y otros tres procesados en el caso.

Además del ex mandatario ecuatoriano, los otros imputados del caso son los ex agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, ambos también testigos en la causa tras acogerse a la figura de colaborador eficaz, y el ex secretario nacional de inteligencia Pablo Romero, que se encuentra en España.

Correa, que reside en Bélgica y sobre el que pesa una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, denunció ser objeto de una persecución política debido a la falta de independencia judicial en Ecuador.