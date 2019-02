Queen + Adam Lambert anuncian nuevo documental

Tras su actuación en la gala de los Oscar, en la que Rami Malek fue premiado como Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, Queen + Adam Lambert anunciaron un nuevo documental.

Titulado The show must go on, este documental se centra en la colaboración entre Adam Lambert y los miembros originales de la banda inglesa, Brian May y Roger Taylor, en marcha desde 2011.

The show must go on tendrá una duración de dos horas se estrenará en abril en el canal ABC y contendrá imágenes inéditas, así como entrevistas con los protagonistas de esta aventura, incluyendo también a Rami Malek.