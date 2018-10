¿Qué es lo que busca Zapatero con el diálogo en Venezuela?

El periodista e investigador venezolano Juan Carlos Zapata aseguró, en un artículo de opinión publicado por Al Navío, que José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español, insiste en el diálogo debido a que piensa que esa es la solución a la crisis en Venezuela.

“Zapatero no se cansa. Zapatero insiste con el diálogo. Mantiene la línea. Por más que lo señalen de madurista y chavista. Por mucho que lo acusen de cobrar, de estar vendido y de hacer lobby y hasta negocios con el gobierno de Nicolás Maduro. Por más que hayan fracasado ya tres intentos de acuerdo, a Zapatero no lo convencen de otra cosa que no sea que el diálogo es la solución para el conflicto que sufre Venezuela”, dijo Zapata.

En el texto, señaló que Zapatero opina que “los principios dicen lo que queremos ser y los compromisos lo que somos”, por lo que comentó que los principios no son una política de inmediatez, sino que es una búsqueda a largo plazo que genera soluciones estables.

