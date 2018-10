Lo que dijo el director de The Economist sobre la muerte de Fernando Albán

Michael Reid, director para Latinoamérica de The Economist, indicó este lunes que la muerte del concejal Fernando Albán, se asemeja a un asesinato oficial.

“Un suicidio en Venezuela que se parece mucho a un asesinato oficial”, publicó Reid en Twitter.

El economista comentó además que resulta sospechoso que 24 horas luego de su detención Albán saltara del piso 10 del Sebin.

“24 horas después de haber sido arrestado por supuesta participación en el ataque a Maduro, el político de la oposición ‘salta’ desde el décimo piso de la sede de la policía secreta”, añadió

A suicide in Venezuela that looks very much like official murder: 24 hours after being arrested for supposed involvement in attack on Maduro, opposition politician "jumps" from 10th floor of secret police HQ

https://t.co/kqC86UItiN via @elcomercio_peru