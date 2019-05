La UE prorroga hasta 2020 las sanciones contra el régimen sirio

El Consejo de la Unión Europea prorrogó hoy por otro año, hasta el primero de junio de 2020, las sanciones en vigor contra el régimen de Siria y sus defensores, al considerar que "la represión contra la población civil no ha remitido" en el conflicto que vive el país. Al mismo tiempo, decidió retirar de la lista negra a cinco personas que han fallecido, así como a una entidad que ya no existe y a otra a la que ya no cree justificado aplicar medidas restrictivas, dijo en un boletín esa institución.

La lista de sancionados cuenta actualmente con 270 personas sobre las que se mantiene la prohibición de viajar a la UE o cuyos bienes han sido inmovilizados por considerarlas "responsables de la represión violenta ejercida contra la población civil en Siria, por beneficiarse del régimen o apoyarlo, o por estar asociadas". También están sancionadas 70 entidades.

Al margen de estas sanciones nominativas, la UE aplica a Siria un embargo de petróleo, restricciones a determinadas inversiones y la congelación de los bienes del Banco Central sirio en suelo europeo. También mantiene en vigor restricciones a la exportación de equipos y tecnología que puedan ser utilizados para la represión interna, así como de equipos y tecnología destinados a vigilar o interceptar comunicaciones telefónicas y por Internet. La UE mantiene su compromiso de hallar una solución política duradera y creíble al conflicto de Siria, conforme a la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Comunicado de Ginebra de 2012, recordó.