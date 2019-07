La prisión Supermax donde cumplirá su condena El Chapo Guzmán

La temida prisión de ADX Florence, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas o Supermax, será el lugar donde el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, de 62 años de edad, deberá cumplir su condena.

El Chapo se unirá allí a otros narcotraficantes condenados, pero también a terroristas como Ramzi Youssef (autor intelectual de los primeros ataques al World Trade Center en 1993), Zacarias Moussaoui (el francés condenado en relación con los ataques del 11 de septiembre del 2011) y Djokhar Tsarnaev (condenado a muerte por los ataques de Boston en 2013).

La cárcel es una de las más seguras de Estados Unidos. La ADX Florence, inaugurada en 1994, alberga a más de 400 reclusos de los más violentos, disruptivos y propensos a escapar de la Oficina Federal de Prisiones, reseñó Infobae.

Los presos están aislados 23 horas al día y tienen una mínima interacción humana. Reciben la comida en sus celdas, donde comen apenas a unos metros del inodoro. El penal está protegido por alambres de púas, torres de vigilancia y patrullas armadas.

"En el ADX no puedes ver nada, ni una autopista en la distancia, ni el cielo. Sabes que en el momento en que llegas allí no verás nada de eso por años y años. Simplemente estás apagado del mundo. Lo sientes. Te hundes en esa sensación de pavor. Es el lugar más duro que hayas visto nunca. Nada vivo, ni una pequeña hierba en algún lugar. Mi celda era completamente de concreto", relató el ex convicto Travis Dusenbury a The Marshall Project después de su salida de la "Supermax".