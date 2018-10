Ex presidentes calificaron de "estados criminales" a Venezuela y Nicaragua

Los ex presidentes que pertenecen a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) calificaron como "estados criminales" a Cuba, Venezuela y Nicaragua e instaron a los partidos políticos de esos países a salvaguardar la democracia.

En una declaración, suscrita por 21 ex mandatarios, lamentaron que los tres países "persiguen, torturan y hasta asesinan a sus disidentes como políticas de Estado".

La declaración hace seguimiento al foro realizado durante la cuarta semana de octubre en Miami, Estados Unidos, para analizar si las democracias están secuestradas por parte del crimen organizado en la región, en el que se analizó principalmente la institucionalización del narcotráfico en Venezuela.

Los ex líderes de sus naciones señalaron que se trata de "estados criminales establecidos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que siembran de terror y miseria a sus pueblos".

Señalaron que representan una amenaza a la región, debido a que "conculcan las libertades, y diseminan sus nocivos efectos hacia otros países de la región afectándoles en su gobernabilidad y estabilidad social".

En la declaración, los ex presidentes exigieron que se proteja y salvaguarde la democracia ante el deterioro que ha sufrido en algunos países iberoamericanos que se han convertido en estados fallidos secuestrados por el crimen organizado.

Advirtieron de que en "muchos países ha disminuido el apoyo popular y el prestigio de la democracia y crece el desencanto con los políticos y actores estatales en la misma medida en que se hace generalizado el morbo de la corrupción".

El foro, organizado por IDEA, contó con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y ex presidentes latinoamericanos.

La declaración fue firmada Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, José María Aznar, exmandatario de España, Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso, ex líder de Panamá, Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Enrique Bolaños, ex presidente de Nicaragua.

También Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Vicente Fox (México), Eduardo Frei (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).