El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue internado de emergencia

El ex presidente peruano Alberto Fujimori permanecerá internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre, a donde lo trasladó el personal del Instituto Nacional Penitenciario desde el penal de Barbadillo en la Diroes, el domingo en la noche.

El ex congresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori, informó que el traslado se dio después de que tuvo síntomas con “intensos dolores abdominales”.

Aguinaga detalló este lunes en la mañana que se le realizó una endoscopía y que se encontraba completamente sedado. Explicó que lo que presenta es una gastritis erosiva hemorrágica en el estómago.

El ex parlamentario dijo que no podía precisar cuánto tiempo Fujimori deberá permanecer internado. En esa misma clínica, el ex presidente ingresó por 113 días luego de que el Poder Judicial de Perú declaró nulo su indulto humanitario.