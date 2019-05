El presidente electo de Panamá mantendrá el reconocimiento a Guaidó

El presidente electo de Panamá, Laurentino "Nito" Cortizo, dijo este lunes que su gobierno mantendrá el reconocimiento a Juan Guiadó como presidente interino de Venezuela, y cuestionó el rol del Grupo de Lima, del que forma parte su país, en la búsqueda de una solución a la crisis de la nación suramericana.

"Nosotros, por el momento, obviamente la República de Panamá tiene ya una relación directa con el gobierno de Guaidó. Es la República de Panamá, no es Nito Cortizo. Eso se respeta", afirmó el presidente electo en una entrevista con la televisión local.

Panamá es uno de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como mandatario interino de Venezuela, como él mismo se juramentó el pasado 23 de enero después de que Nicolás Maduro asumió un segundo mandato presidencial consecutivo emanado de unas cuestionadas elecciones en las que no participó la oposición por falta de garantías.

Panamá, además, forma parte del llamado Grupo de Lima, cuyo papel fue cuestionado este lunes por Cortizo, quien asumirá el gobierno el primero de julio por un período de cinco años en sustitución de Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista.

"Aprecio mucho el esfuerzo de los países del Grupo de Lima, mucho. Pero yo me pregunto qué tanto han avanzado. ¿Han avanzado hacia la manera de llegar a un acuerdo que no excluya a nadie? Allí hay una interrogante", dijo el presidente electo, ex ministro y ex legislador del Partido Revolucionario Democrático.

Cortizo dijo que echará mano del histórico papel de "componedor" que ha tenido Panamá en los distintos conflictos de la región para intentar impulsar que todas las partes inmersas en la crisis venezolana se sienten en una misma mesa.

"El problema de Venezuela no es solamente Maduro... hay otros factores, y si nosotros podemos llegar y sentarnos en la mesa y que todos los sectores se sientan que gana Venezuela y gana la región, sin excluir, y tener algo de transición hasta que llegue una elección que le dé la garantía a los venezolanos, que es un gran país, yo siento que Panamá en ese sentido puede contribuir", afirmó.

La crisis venezolana, caracterizada desde hace años por escasez de productos básicos y medicinas, una hiperinflación histórica, destrucción del aparato productivo y una inseguridad que deja más de 20.000 muertos cada año según datos de ONG, entró en una etapa de agudización con la asunción del segundo mandato consecutivo de Maduro y la juramentación de Guaidó como gobernante interino.