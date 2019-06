Presidente de Colombia urge a atender la crisis migratoria venezolana

El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado, este sábado, a una responsabilidad continental para abordar el éxodo de los venezolanos. A ello hizo referencia al intervenir en la instalación de la I Cumbre de Cancilleres de Colombia y la Comunidad del Caribe.

"Yo creo que la responsabilidad del continente para abordar esta crisis es total. No podemos observar lo que está ocurriendo y no podemos dejar de actuar", afirmó Duque en la instalación de la cumbre que se celebra en Cartagena de Indias, la cual se hará este 29 de junio y en la que participarán los ministros de Relaciones Exteriores de los Gobiernos que forman parte de la Comunidad del Caribe, además de Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia.

Aseguró comprender que "en el marco de las relaciones políticas de los Estados hay posiciones, hay ideas que han sido expresadas en foros multilaterales"; sin embargo, pidió a los países de la Caricom ponerse "la mano en el corazón" para entender, así, que la situación en Venezuela se tiene que resolver y la mejor forma empieza por la reconstrucción institucional y el retorno de la democracia.

Planteó la misma agenda que el jefe del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó, y que incluye el cese de la usurpación. Con respecto a esta, considera, es lo que hace precisamente el gobernante Nicolás Maduro del Ejecutivo.

Además, ve que se necesita la conformación de un gobierno de transición para que se organicen "elecciones libres".

En opinión de Duque, si no se avanza en esa dirección, habrá "una catástrofe cada vez más amenazante. Ya no es la presión migratoria, sino que se está empezando a sentir en muchos de los países de la Caricom".

Pidió a los miembros de la comunidad caribeña que sean "parte activa" de la solución, la cual, piensa, se debe construir continentalmente.

Cifras indican que 1.3 millones de venezolanos se han instalado en Colombia, huyendo de la crisis que se vive en el país, y cerca de 5.000 personas cruzan diariamente la frontera. Algunos, para comprar bienes de primera necesidad, y otros, para emigrar.