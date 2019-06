Preocupación por espasmos de Angela Merkel en medio de acto público

La canciller alemana, Angela Merkel, sufrió espamos y temblores mientras recibía al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en Berlín.

Merkel aseguró que se trata de un problema de deshidratación: "Estoy bien, me he tomado al menos tres vasos de agua que parece que me faltaban. Ahora me siento bien otra vez", expresó la canciller, cuyas imágenes bajo el sol, con signos de debilidad física y sujetándose repetidamente las manos para tratar de calmar el temblor mientras sonaba el himno de su país, se difundieron de inmediato en los diversos medios alemanes.

Angela Merkel, que fue reelegida en 2017 y actualmente cumple su cuarto mandato que culmina en 2021, anunció que no se postulará otra vez y organizó su relevo como líder de la Unión Cristianodemócrata.