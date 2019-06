¿Por qué Trump insiste en propiciar un cambio en Venezuela?

El aliado más fuerte de la oposición venezolana a escala internacional es Estados Unidos, la primera nación en reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó el 23 de enero. Pero, ¿qué motiva a Washington a respaldar un cambio en el país?

Carlos Romero, internacionalista, politólogo y profesor universitario, aseguró que la posición del gobierno de Donald Trump frente a la crisis venezolana responde principalmente a tres razones: reposicionamiento de Estados Unidos en la política internacional, acercamiento de dirigentes opositores a su gobierno, y por último el apoyo de organizaciones internacionales.

“Trump tiene una visión de la política internacional mucho más rígida que la de Barack Obama; por tanto, considera que su país debe tener de nuevo una posición primordial en la estructura de poder internacional”, dijo Romero a El Nacional.

Indicó que uno de los aspectos más importantes de la política regional estadounidense está relacionado con sus alianzas con países latinoamericanos, las cuales -destacó- fueron formadas durante el segundo periodo de Obama.

“Cuando Trump se encarga de la presidencia, en enero del 2017, ya había un viento favorable hacia el cambio de régimen en Venezuela porque Obama había impulsado cambios en los gobiernos amigos como Brasil, Argentina, Guatemala, Paraguay y Colombia, entre otros”, dijo Romero. Recordó que el primer presidente afroamericano de Estados Unidos fue quien declaró a Venezuela como un peligro para la seguridad norteamericana.

El mandatario republicano y los integrantes de su gabinete han asegurado en reiteradas ocasiones que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Venezuela, frase que incluso usan cuando se les pregunta sobre una posible intervención militar en el país. Sin embargo, el profesor universitario considera que las condiciones para esa tesis cambiaron.

“Hoy pareciera que las circunstancias no son la mismas a favor de una intervención de carácter militar. En primer lugar porque la dirección política opositora no genera confianza en el gobierno estadounidense, como lo dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo. Por otra parte, tienen una agenda de problemas tanto internacionales como domésticos que hace que el tema venezolano no sea el más importante para Trump”, afirmó.

Con respecto al incentivo económico, indicó que el petróleo es fundamental. “Las sanciones han sido dirigidas para impedir que Pdvsa pueda desarrollar sus negocios de exportación, incluyendo Estados Unidos”.

Distanciamiento de las políticas "benevolentes" de Barack Obama

Carlos Luna, director del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincidió con Romero. Sin embargo, considera que la presencia de actores extrarregionales como Rusia, China e Irán en el continente se debe a la política “benevolente” de Obama.

“Estados Unidos viene del gobierno de Barack Obama, en el que se desarrolló una política exterior con un liderazgo benevolente que quería diferenciarse de la política guerrerista de George Walker Bush y con ello todos los traumas que se generaron en Afganistán y en Irak”, explicó Luna.

Donald Trump ha retomado las políticas hegemónicas que su país es capaz de ejercer a escala internacional para recuperar las áreas de influencia geopolíticas, dentro de las cuales se encuentra Venezuela, manifestó el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

“Hay que tomar en consideración el discurso de Trump en la Universidad Internacional de Florida, en el que estableció una relación geopolítica entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, denominándolo el eje del mal”, explicó.

Un grupo en el que Venezuela, según Luna, representa un soporte para los gobiernos que lo integran y que de lograrse un cambio en la situación nacional afectaría directamente a Cuba.