¿Por qué el papa Francisco evita que los fieles le besen la mano?

El papa Francisco generó polémica durante su visita al Santuario de Loreto en Italia por la manera en la que retiraba la mano cuando los fieles, que hacían cola para saludarlo, intentaban besarle el anillo del pescador.

El corresponsal en Roma de la emisora católica EWTN, Edward Pentin, difundió un video en el cual se ve cómo el papa Francisco aparta la mano cada vez que un fiel católico se agacha para besarlo.

"Hoy, en Loreto, el Papa no quiere que los fieles formen fila para saludarlo y darle un beso en el anillo, y les aparta la mano. Esto es algo que ha hecho con bastante regularidad durante su Pontificado, aunque no tan insistentemente como hoy", escribió Pentin en Twitter.

In Loreto today, @Pontifex doesn’t want the faithful lining up to greet him to kiss his ring, and takes his hand away. This is something he has done quite regularly during his pontificate though not quite so insistently as today. https://t.co/uwrrwpsAfp