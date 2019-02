Pompeo: Trump fue muy claro, Venezuela debe liberarse

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió este miércoles a las declaraciones de Donald Trump, presidente estadounidense, sobre la situación de Venezuela. Aseguró que las observaciones de Trump fueron claras y se basaron en lo que catalogó como la libertad del país.

"Las observaciones del presidente Trump fueron muy claras: Venezuela debe liberarse. 'El pueblo de Venezuela está de pie por la libertad y la democracia, y los Estados Unidos de América están de pie a su lado'", escribió Pompeo en su Twitter.

El pasado lunes, el presidente Trump tuvo un encuentro con la comunidad venezolana que vive en Miami, Florida. Desde ese lugar, Trump sostuvo que Venezuela debe restituir su democracia y que "No hay vuelta atrás".

