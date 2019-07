Pompeo: Son importantes las alianzas para que Venezuela consiga la libertad

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió este martes a la reunión de cancilleres del Grupo de Lima. Resaltó que los acuerdos demuestran la importancia de lograr alianzas en la comunidad internacional para lograr un cambio político en Venezuela.

"Reunión de hoy del Grupo de Lima destacó la importancia de nuestras alianzas cuando trabajamos juntos para ayudar al pueblo venezolano", escribió Pompeo en Twitter.

Pompeo sostuvo que los venezolanos merecen esperanza, democracia y libertad. También recalcó que es necesaria la salida de Nicolás Maduro del poder.

El secretario de Estado también informó hoy que se reunió con varios líderes de la región para conseguir apoyos en la restitución de la democracia de Venezuela. Agradeció a los mandatarios que se aliaron a Estados Unidos para conseguir una solución a la crisis de Venezuela.

Today’s meeting of the #LimaGroup further emphasized how important our partnerships are as we work together to help the Venezuelan people get what they both need and deserve: hope, democracy, and freedom from the illegitimate regime of Nicolás Maduro. #EstamosUnidosVE