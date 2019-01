Pompeo: Sanciones evitan que Maduro continúe saqueando activos venezolanos

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, indicó este lunes que las últimas acciones tomadas por el Departamento del Tesoro impedirán que Nicolás Maduro continúe saqueando los activos y recursos natuales de Venezuela.

"Hoy los Estados Unidos determinaron que las personas que operan en el sector petrolero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones. Pdvsa ha sido designado para sanción", dijo en su Twitter.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes la petrolera venezolana. Todos los bienes e intereses en propiedad de Pdvsa están bloqueados y prohibieron a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

De acuerdo con el comunicado, se levantaran las sanciones cuando el control de Pdvsa sea transferido a Juan Guaidó, presidente interino, o a un gobierno posterior que sea elegido de forma democrática.

