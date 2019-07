Pompeo: Régimen de Maduro es responsable de 6.800 muertes en 18 meses

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este sábado que las fuerzas de seguridad al mando de Nicolás Maduro son responsables de la muerte de 6.800 personas en los últimos 18 meses.

El alto funcionario estadounidense calificó de escalofriantes los testimonios de Iván Simonovis, quien estuvo preso por más de 15 años.

También se refirió a las denuncias de la abogada Tamara Sujú, directora de Instituto Casla, sobre las torturas, tratos crueles y demás irregularidades en el trato a los presos políticos en Venezuela.

Pompeo hizo un llamado a la comunidad internacional a unirse en contra del régimen de Nicolás Maduro.

“Los responsables deben rendir cuentas”, expresó.

