Pompeo: El régimen de Maduro nunca volverá a gobernar en Venezuela

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este viernes que el régimen de Nicolás Maduro está acabado y que será solo cuestión de tiempo para que Venezuela recupere la democracia.

"Maduro nunca volverá a gobernar ese país. Eso no va a ocurrir. Puede mandar, puede tener el control de los militares en algún nivel, pero nunca volverá a gobernar a ese pueblo", declaró Pompeo en la segunda conferencia hemisférica contra el terrorismo en Argentina.

Añadió: "La OEA, el Grupo de Lima, nuestros socios europeos y Estados Unidos, 54 países, hemos dejado claro que el régimen de Maduro está acabado y es solo cuestión de tiempo para que todos juntos ayudemos al retorno de la democracia y a recuperar su economía".

Pompeo se refirió al esfuerzo que ha hecho junto con el gobierno de Mauricio Macri para restaurar la democracia en Venezuela. “Argentina se destaca como un socio de confianza”, dijo en Twitter.

Pleased to meet with President @mauriciomacri today in Buenos Aires. Our relationship with #Argentina is grounded in cooperation, and today, it’s stronger than ever. Argentina stands out as a trusted partner in our shared efforts to restore democracy to #Venezuela. pic.twitter.com/qziYyFtCMb