Pompeo: EE UU hará lo necesario para que Venezuela recupere la democracia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró este lunes que el presidente de su país, Donald Trump, hará todo lo necesario para que los venezolanos recuperen la democracia.

“El presidente ha dicho claramente que vamos a hacer todo lo que sea necesario para asegurarnos de que todos los venezolanos recuperen la democracia”, afirmó el funcionario desde el foro The Economic Club en Washington.

En su intervención, Pompeo indicó que Estados Unidos está más cerca de lograr dicho objetivo de lo que estaba meses atrás.

Asimismo, ratificó el apoyo a Venezuela de su gobierno así como de los países vecinos, la OEA, el Grupo de Lima y todas las naciones que reconocen como presidente a Juan Guaidó. “Progresamos cada día más”, sentenció.

