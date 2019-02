Pompeo exhortó a Maduro a permitir ingreso de ayuda humanitaria

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este martes que Nicolás Maduro intenta rechazar la ayuda humanitaria con bloqueos de las vías públicas en las fronteras del país.

"El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Estados Unidos y otros países están tratando de ayudar, pero el ejército de Venezuela bajo las órdenes de Maduro está bloqueando la entrada de la ayuda con camiones y buques cisterna. El régimen maduro debe dejar que los insumos lleguen a la gente que tiene hambre", escribió el representante estadounidense.

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo colombiana informó en horas de la mañana que arribó a las fronteras colombianas los primeros vehículos que trasladan insumos a Venezuela.

Agregó que en las próximas horas se desarrollará una reunión para coordinar la logísticas de la ayuda humanitaria para el país.

