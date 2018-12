Policía de Nueva York ha recibido amenazas de bomba en distintas zonas

La policía local de Nueva York, en Estados Unidos, informó que han recibido múltiples amenazas de bombas que han sido enviadas electrónicamente en varios estados del país.

Las amenazas también se han estado reportando en otros sitios a nivel nacional y no se consideran creíbles en este momento.

CNN afirmó que docenas de instituciones en todo el país recibieron amenazas por correo electrónico lo que provocó evacuaciones en edificios y instituciones.

"En este momento no está claro si las amenazas, que se han recibido en lugares de San Francisco, en la Universidad de Washington en Seattle y en la Universidad de Penn State en Pensilvania, entre otros lugares, están conectadas. El FBI dijo que está al tanto de las amenazas y está trabajando con la policía para brindar asistencia", escribó la cadena de noticias.

We are currently monitoring multiple bomb threats that have been sent electronically to various locations throughout the city.



These threats are also being reported to other locations nationwide & are NOT considered credible at this time. pic.twitter.com/GowGG4oZ9l