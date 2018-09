PMA: Gobiernos de la región están desbordados por el éxodo de venezolanos

Norah Restrepo, portavoz de la oficina regional de comunicaciones para América y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), advirtió que los gobiernos de la región están desbordados por la salida de los venezolanos.

“Está totalmente desbordada la ciudad (Cúcuta). Ya no hay trabajo, los migrantes hablan de situaciones rudas, porque muchos están entrando sin papeles y no tienen ningún tipo de apoyo legal, no tienen acceso a la educación, a la salud muy precariamente y entonces están expuestos a todo tipo de abusos y de violencia”, explicó.

Restrepo aseguró que ha visto mucha solidaridad en el pueblo colombiano. “La gente entiende muy bien el sufrimiento de las personas que están llegando desde Venezuela. El problema es que tanto las ciudades como los países están totalmente saturados”.

El PMA da comida los migrantes más necesitados, sobre todo mujeres y niños. Han atendido a más de 100.000 personas en Colombia y Ecuador.

El Programa no tiene presencia en Venezuela. “No hemos recibido ninguna petición del Gobierno para asistir, pero en tanto que nos pidiera tendríamos la posibilidad de asistir”, explica la portavoz.

Las organizaciones de la ONU se preparan para que el flujo de migrantes siga aumentando. “Vemos que la situación va a seguir incrementando. Hablamos de Sudamérica porque es la parte más impactada, pero también van a Centroamérica y el Caribe. Realmente ha llegado a ser una crisis regional y lastimosamente vemos que va a seguir aumentando”, alegó Restrepo.

Las Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunciaron el miércoles en un comunicado el nombramiento de Eduardo Stein como representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina.

Con información de Noticias ONU.