Piñera: La dictadura de Maduro ha sido muy incompetente y corrupta

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, le dijo a El Tiempo, tras la cumbre presidencial que se realizó en Santiago para la creación de Prosur, que este nuevo bloque no puede ser considerado como una instancia de diálogo entre gobiernos de centroderecha, sino que es básicamente un foro de diálogo entre gobiernos democráticos de América del Sur.

Sobre la crisis venezolana dijo que “gracias a Dios” los días de la "dictadura" están contados y aseguró que el cerco diplomático contra Maduro está funcionando. Aunque aclaró que “nada se logra en 24 horas ni en una semana”.

¿Por qué nace Prosur?

Hace más de cinco años que los presidentes de América del Sur no nos reuníamos para dialogar, para buscar acuerdos, para colaborar, para integrarnos, para hacer que nuestra voz se escuche mejor en el concierto mundial. Y sin duda esa era una situación absurda. Todos sabemos que Unasur fue un fracaso, porque fue instrumentalizada al servicio de una ideología y, además, se asfixió con una burocracia excesiva. Por esta razón, a los países de América del Sur nos pareció muy oportuno crear una instancia, un foro de diálogo y colaboración, sin ideologías.

¿No hay ideología?

No, porque la invitación está abierta a todos los países de América del Sur con una sola condición: que tengan un compromiso fuerte y claro con la libertad, con la democracia y con el respeto a los derechos humanos. Prosur nace como un foro sin burocracia que va a buscar enfrentar los problemas del presente y también unir fuerzas para aprovechar las oportunidades del futuro.

¿Qué temas concretos va a abordar Prosur?

En nuestro primer encuentro oficial, en Santiago, se constituyeron distintos grupos de trabajo para abordar temas tan importantes como la seguridad ciudadana, el narcotráfico, los ciberataques y las ciberdefensa, el cambio climático, la protección del medio ambiente, la reforma a nuestros sistemas de salud y educación, el desafío de la ciencia y la tecnología, colaboración en materia de catástrofes naturales, integración física, integración energética. Sin duda, la reunión de Santiago fue un éxito, concurrieron 11 de los 12 países de América del Sur, con la sola excepción de Venezuela, porque no es una democracia.

¿Prosur está pensado como un bloque con intereses económicos o es solo un bloque de afinidad ideológica?

Prosur es una instancia de diálogo entre gobiernos democráticos de América del Sur. Hoy, por decisión democrática de los pueblos de cada país, la mayoría de los gobiernos de América del Sur son de centroderecha; pero eso puede cambiar en el futuro y Prosur va a permanecer más allá del signo político que tengan los gobiernos de América del Sur, en la medida que sean respetuosos y tengan un compromiso fuerte y claro con la libertad, la democracia y los derechos humanos.

El famoso socialismo del siglo XXI, ¿con la salida de Maduro se acaba?

El socialismo como concepción filosófica, confía demasiado en el Estado y desconfía demasiado de las personas, y es una ideología que no ha dado frutos fecundos en ninguna parte del mundo. El socialismo del siglo XX, ese que conocieron los países de la órbita soviética, fracasó. Y la mejor expresión fue la caída del Muro de Berlín, en 1989. El socialismo del siglo XXI también ha fracasado, y la mejor expresión es la crisis que está viviendo Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países. Esa visión de pretender que el Estado sea el protagonista, que invada todos los campos en forma hegemónica; que restrinja y anule la libertad de las personas; que asfixie y frene la capacidad de crear, innovar, emprender de las personas y la sociedad civil es una ideología que está equivocada en su naturaleza, porque no es acorde a la naturaleza del ser humano. Por eso ha fracasado y va a seguir fracasando.

¿Porque no se ha podido sacar a Maduro del poder?

La dictadura de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, es una dictadura porque no respeta la separación de poderes, porque no respeta las libertades y la libertad de expresión, porque no respeta a la oposición, porque no respeta los derechos humanos, porque tiene presos políticos, porque usa la violencia y la agresión contra sus propios ciudadanos. Pero, además, ha sido una dictadura muy incompetente y corrupta.

Incompetente porque Venezuela, que era el país más rico de América Latina hace tan solo un par de décadas, hoy día es un país que está en una profunda crisis económica y humanitaria, con más del 90 por ciento de su población viviendo en condiciones de pobreza, y con carencia extrema y gravísima de elementos básicos como medicamentos y alimentos, que pone en riesgo la vida de muchos de sus conciudadanos.

Y corrupta, porque todos sabemos de los lazos que tiene con el narcotráfico y con el crimen organizado. Pero yo creo que los días de esa dictadura están contados, gracias a Dios. Más temprano que tarde la fuerza del pueblo venezolano y su lucha heroica por la libertad, la democracia y los derechos humanos va a prevalecer.

¿Qué tan eficiente ha sido el cerco diplomático?

Chile es un país respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, pero no respetuoso de la autodeterminación de los dictadores. Y le digo esto porque Chile, junto a Colombia y muchos otros países en el Grupo de Lima, y también Estados Unidos y Canadá, Europa y en otras partes del mundo, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dentro de medios pacíficos y dentro del derecho internacional, para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y su progreso. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Básicamente, ayudando a la oposición democrática venezolana a unirse y a hacer oír su voz, pero también estableciendo un cerco diplomático para poner presión sobre la dictadura de Maduro, para que abandone el poder, y eso está funcionando y está avanzando. Nada se logra en 24 horas ni en una semana.

¿Cuáles, diría, son los avances más significativos de la oposición?

Miren lo que ha logrado el presidente Juan Guaidó en dos meses que lleva como presidente. En primer lugar, logró unificar a toda la oposición democrática venezolana, cosa que no ocurría hacía mucho tiempo. Segundo, logró ser reconocido por más de 60 democracias en el mundo entero. Pero más que eso, y yo creo que esa fue la lección de Cúcuta, el 22 de febrero cuando estuvimos allí un grupo de presidentes, el mundo vio algo muy simple: vio a un dictador que reprimía a su propio pueblo con una violencia excesiva y que impedía el ingreso de medicamentos y alimentos que su propio pueblo necesitaba desesperadamente; pero también vio el rostro de Juan Guaidó, quien buscaba por medios pacíficos ingresar ayuda humanitaria para aliviar el dolor de su pueblo. En pocas palabras todo el mundo vio ese 22 de febrero en Cúcuta el rostro más miserable y más perverso de la dictadura, y el rostro humano y esperanzador de la democracia.

¿Qué opinión le merecen las demostraciones de fuerza y de poder bélico que hace Maduro, como la llegada de aviones rusos a Caracas?

Las dictaduras tratan de aferrarse al poder por cualquier medio. Yo siempre me pregunto cómo puede un dictador y una dictadura tener tanta ambición de poder que están dispuestos a generar tanto dolor, tanto sufrimiento a su propio pueblo durante tanto tiempo para aferrarse al poder. Y lo que estamos viendo es la típica actitud del dictador, que amenaza, que insulta, que descalifica, pero nada ni nadie podrá detener la marcha de la libertad y la de la democracia, que es la gran aspiración del pueblo venezolano.