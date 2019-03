Piden a Chile que ayude fotógrafa arrollada por una tanqueta de la GNB

Los reporteros gráficos y camarógrafos de Chile pidieron este jueves al gobierno del presidente Sebastián Piñera que inicie gestiones diplomáticas para asegurar la atención médica a la fotógrafa chilena Nicole Kramm, quien fue arrollada por una tanqueta en la frontera colombo-venezolana el pasado 23 de febrero.

En un comunicado que entregaron en el Palacio de La Moneda, sede de gobierno, los profesionales destacan que Kramm cubría la llegada humanitaria con destino a Venezuela en el puente Simón Bolívar en Cúcuta (Colombia), cuando fue arrolladapor una tanqueta militar de la Guardia Nacional Bolivariana, el mismo día que el mandatario chileno se encontraba en la zona junto a su homólogo de Colombia, Iván Duque.

En la misiva entregada al Ejecutivo, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, indican que "es indispensable" que las autoridades chilenas "soliciten investigar y que se aclaren las circunstancias en que Nicole Kramm fue violentamente agredida, en medio del conflicto en la frontera, junto a un grupo de personas y otros profesionales".

En la carta se explica que la profesional está mal de salud, física y psicológicamente "con una pierna que empeora cada día", sin acceso a antibióticos por el estado de excepción que se vive en Venezuela y acusan que el gobierno de Chile "la tiene en el más absoluto abandono".

Sostienen que la joven profesional estuvo alojada en una casa particular donde fue acogida, en la ciudad de Táchira (Venezuela), a más de 800 kilómetros de Caracas, sin locomoción colectiva ni posibilidad de trasladarse al consulado, situado en la capital de Venezuela.

Ante la emergencia de salud de la fotógrafa chilena, funcionarios militares de Venezuela la trasladaron este miércoles 6 de marzo en un avión militar hasta el aeropuerto de La Carlota, en la ciudad de Caracas, y la pusieron en manos de especialistas, según explican en la misiva.

"Allí la trataron hasta altas horas de la madrugada y los médicos le sugirieron internarse para supervisar la avanzada infección y administrar antibióticos vía intravenosa", precisaron.

"Señor presidente, los fotoperiodistas de Chile y la comunidad periodística de nuestro país le exigimos comprometer hoy todas las gestiones diplomáticas y legales necesarias para que Nicole vuelva al país íntegra y sana".

Kramm relató telefónicamente a la prensa local que estaba grabando en el puente Simón Bolívar para una agencia internacional cuando de pronto sintió gritos a su espalda.

"Cuando miré ya era demasiado tarde, solo alcancé a retroceder un paso atrás y dos tanquetas blancas a toda velocidad pasaron arrollando a quien no se corriera. Como di un paso atrás no me golpeó por completo el cuerpo y solo me agarró las piernas", precisó la profesional.