EE UU pide a países negar el ingreso de aviones rusos que van a Venezuela

Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aplaudió la decisión del gobierno de Malta de prohibir el ingreso de dos aviones rusos que se dirigían a Venezuela.

"Aplaudimos al gobierno de Malta por no haber permitido que los aviones rusos usaran su espacio aéreo para abastecer al brutal ex régimen de Venezuela. Llamamos a todos los países a que sigan el ejemplo de Malta para detener el apoyo del Kremlin a Maduro", publicó Ortagus en Twitter.

La representante estadounidense también exhortó al resto de naciones a seguir el ejemplo de Malta y bloquear la ruta de aviones rusos al país. Por su parte, Rusia lamentó la decisión al asegurar que “las autoridades de Malta no se inscriben en la práctica común y tiene una connotación inamistosa”.

El jueves 4 de abril, Malta prohibió el tránsito por su espacio aéreo de dos aviones rusos que volaban a Venezuela.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta