Petro: La renuncia de Uribe al Congreso es para evadir investigaciones

Gustavo Petro, ex candidato a la Presidencia de Colombia, dijo este martes que la renuncia del congresista Alvaro Uribe Velez es para “evadir investigaciones penales".

“Juan Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, lo acusó de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos”, señaló Petro en su Twitter.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una investigación penal Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada, diputados al congreso, para que respondan por delitos de soborno y fraude procesal, reseñó Caracol Radio.

Juan Guillermo Monsalve es un testigo que presuntamente grabó videos del ex presidente Uribe cometiendo actos delictivos. Indicó que lo han estado visitando para que cambie su versión de los hechos.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador”, dijo Uribe mediante las redes sociales y presentó su renuncia al Congreso este martes.