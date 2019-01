Perú en la OEA: La elección del 20 de mayo no cumplió con los estándares

Ana Rosa Valdivieso, embajadora de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), reafirmó la posición de su país sobre el desconocimiento a Nicolás Maduro.

“Se acordó no reconocer la legitimidad del régimen de Maduro considerando que el proceso electoral del 20 de mayo del año 2018 no cumplió con los estándares internacionales, no contó con la participación de todos los actores políticos ni reunió las garantías para un proceso libre, justo, transparente y democrático”, dijo Valdivieso este jueves durante la sesión de la OEA.

La diplomática peruana destacó que la “elección” presidencial en Venezuela no contó con lo establecido en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.

Durante su intervención, Valdivieso reafirmó el reconocimiento de Perú a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

"El gobierno peruano adoptó medidas concretas, hemos reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para restablecer el orden constitucional del país", detalló.

