Periodista estadounidense: Fuentes aseguran que el fin de Maduro está cerca

El periodista estadounidense Trish Regan, de la cadena Fow News, aseguró este martes que tiene información sobre una pronta salida de Nicolás Maduro luego de que agentes rusos abandonaron el territorio venezolano.

“Fuentes me indicaron que Venezuela está cerca de lograr unas elecciones libres. La salida de Nicolás Maduro puede estar siendo negociada mientras hablamos con Juan Guaidó. Que Rusia haya salido del territorio venezolano es algo, uno de los aliados más grande del régimen deja escenario para que Guaidó haga elecciones libres”, dijo la periodista en un video difundido en sus redes sociales.

Refirió esos posibles sucesos como logros de figuras de Estados Unidos como Donald Trump, Mike Pence, Marco Rubio y John Bolton, aliados del presidente interino.

A pesar de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos sobre la salida de la mayoría de los agentes rusos de la nación, un portavoz del gobierno ruso afirmó que aún hay militares de su país en Venezuela.

BREAKING: Sources tell me #Venezuela is getting VERY close to freedom. Russians pulling out and #Maduro expected to soon follow, watch: pic.twitter.com/TO39QRWn3E