Periodista española sufrió acoso durante cobertura en el mundial

Una periodista española denunció que un sujeto, aún sin identificar, le dio un beso mientras se encontraba en una cobertura en vivo durante el Mundial Rusia 2018.

María Gómez publicó el video en su cuenta de Twitter en el que se puede observar cómo un hombre le da un beso en el rostro para luego salir corriendo.

“Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el video para que esos que dicen que exageramos y que esto son solo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo”, dijo.

Gómez trabaja para el grupo Mediaset 5, España, y se encuentra en Rusia para cubrir el Mundial.