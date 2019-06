Periodista colombiana fue golpeada por su jefe al exigir pago atrasado

La periodista colombiana Maryori Andrea Carvajal denunció que fue golpeada y agredida verbalmente por su jefe, el director de la Revista Congreso en Bogotá, Gustavo Castro.

Carvajal explicó que fue contratada por cuatro meses para trabajar en la mencionada publicación y que, luego de un mes, al no recibir el pago correspondiente, solicitó sus honorarios, sin embargo, no recibió ninguna respuesta.

Por tal motivo, decidió presentarse personalmente a exigir el pago y fue recibida por Gustavo Castro y su hijo, quienes la echaron de la oficina a golpes y empujones, mientras una colega registraba el ataque en un video.

“No fuimos irrespetuosos, está en la grabación, este señor sacó a mi compañero a empujones y yo me fui detrás diciéndole que mi compañero no lo estaba agrediendo ni estaba siendo grosero”, manifestó Carvajal.

En el video, que ya es viral en las redes sociales, se observa cómo “este señor se devolvió y me pegó en la cara y me trató de prostituta, aduciendo que no tenía nada que hacer, que nos fuéramos al Ministerio de Trabajo”, añadió.

En el audiovisual también se muestra a un hombre joven de camiseta verde, que sería el hijo de Castro, firmando unos documentos de pago, pero ofuscado y de forma grosera le entrega unos papeles al joven que acompaña a Carvajal.

Ante la situación de tensión, la persona que se encuentra grabando el video llama a la calma, pero de igual manera sacan a uno de los jóvenes a empujones y luego agreden a Carvajal.

La periodista que hizo la denuncia (también a través de un video) fue golpeada dos veces en el rostro y por esto resultó con heridas en los pómulos.

Tras conocerse las agresiones, el director de la revista, Castro, fue detenido por las autoridades y permanece en una Unidad de Reacción Inmediata de la Policía en Puente Aranda, Bogotá, reseñó la emisora colombiana W Radio.

Con información de El País de Colombia