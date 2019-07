Pence sobre sanciones a la Dgcim: "Seguimos enfrentándonos a este tirano"

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que la persecución contra los que están en contra del régimen de Nicolás Maduro será castigada y celebró las sanciones impuestas este jueves por el Departamento del Tesoro a la Dgcim.

“Seguimos enfrentándonos a este tirano y a su brutalidad. La violencia contra los que defiendan la libertad no quedará sin respuesta”, advirtió Pence en Twitter.

Reiteró la responsabilidad de la dirección de contrainteligencia militar en la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, que falleció el 29 de junio.

“Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra el régimen de Maduro y la unidad militar responsable de la tortura y ejecución del capitán de la Marina Rafael Acosta”, indicó.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a los jefes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

La información fue publicada en la página web del Departamento del Tesoro.

Al ser incluidos en la lista de la OFAC, las propiedades que posea el personal directivo de la Dgcim en Estados Unidos son confiscadas, las cuentas bancarias congeladas y las visas para entrar en territorio estadounidense quedan inhabilitadas. Toda relación con personas o empresas de ese país son prohibidas.

The US took strong action against the Maduro regime & the military unit responsible for the torture & execution of Navy Capt Rafael Acosta. We continue to stand against this tyrant & brutality. Violence against those who stand for #libertad will not go unanswered.