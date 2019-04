Pence: EE UU seguirá responsabilizando a Cuba hasta que Venezuela sea libre

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, reiteró que su nación seguirá responsabilizando a Cuba por "robo y apoyo a Nicolás Maduro hasta que Venezuela sea libre" luego que el mandatario Donald Trump decidiera imponer nuevas sanciones en contra de la isla.

"Hace dos semanas, Estados Unidos sancionó barcos que transportaban petróleo venezolano a Cuba. Hoy Donald Trump tomó medidas adicionales contra el régimen cubano. Como dije en la ONU, EE UU seguirá responsabilizando a Cuba por su robo y su apoyo a Maduro hasta que Venezuela sea libre", escribió el representante estadounidense en Twitter.

El vicepresidente de EE UU pidió a la ONU retirar las credenciales de los representantes de Nicolás Maduro ante la organización y adelantó que habría nuevas sanciones para Cuba.

"Mientras países normales exportan bienes, Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Aún hoy los servicios cubanos de inteligencia y militares le entregan, apoyan y suministran conocimiento a la policía venezolana para silenciar a los opositores, y encarcelar y torturar a la oposición", dijo Pence.

Two weeks ago the U.S. sanctioned ships transporting Venezuelan oil to Cuba. Today @potus took additional action against the Cuban regime. As I said at the UN, the US will continue to hold Cuba accountable for its larceny & it’s support of dictator Maduro until Venezuela is free. https://t.co/LxZz5stSGq