Pence: “Nuestro compromiso con Venezuela sigue siendo inquebrantable”

El vicepresiedente de Estados Unidos, Mike Pence, informó este martes que por primera vez en tres décadas se sanciona a un gobierno de su hemisferio y congela sus activos.

"Nuestro compromiso con la gente de Venezuela en su lucha por la libertad sigue siendo inquebrantable", insistió el funcionario estadounidense en Twitter.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden este lunes para congelar los activos de Nicolás Maduro dentro del país.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró este martes en Lima en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela que el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela funcionará como lo hizo en países como Nicaragua y Panamá.

President Trump took strong action announcing sanctions against the Maduro regime. For the first time in 3 decades, the US has sanctioned a so-called government in our hemisphere, freezing its assets. Our commitment to the VZ people in their fight for libertad remains unshakable.