Pence informará la ruta del buque hospital que atenderá crisis regional

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, informará este martes en Miami la ruta de la próxima misión del buque hospital USNS Comfort en Suramérica, Centroamérica y el Caribe, que tiene la finalidad de “aliviar a gobiernos y sistemas sanitarios de la región en medio de la crisis generada por el éxodo de venezolanos”.

En la reunión participará Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Washington, y el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller. El anunció será en el puerto de Miami, de donde zarpará el barco para la misión médica de cinco meses.

El Comando Sur indicó que el buque hospital viajará a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y St. Kitts y Nevis.

"El regreso de USNS Comfort a la región refleja un compromiso común con el respeto de los derechos humanos y las democracias estables, seguras y prósperas en las Américas", dice el comunicado oficial.

TUESDAY, JUNE 18: Press conference to discuss @USNavy hospital ship #USNSComfort’s medical assistance mission in South America, Central America & Caribbean. Will include @VP Mike Pence, @carlosvecchio & #SOUTHCOM 's Adm. Craig Faller. #EnduringPromisehttps://t.co/yafZkq0Ii7